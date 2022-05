Vincent EMMERICH

Après 10 ans de Gestion de grands projets Construction en Afrique et le développement d'une politique de Facility Management en PACA, j'ai décidé de créer AGE CONSULTING pour répondre à la demande du marché :

- Développer la maintenance multiethnique en PACA et AFRIQUE

- Mettre ses compétences au service des Grands Projets Tertiaires et Industriels

- Promouvoir l'innovation autour du SMART BUILDING

- Garantir l'excellence opérationnelle et l'esprit de service en permanence

- Créer de l'emploi et réinvestir en local



N'hésitez pas à nous consulter.



Mes compétences :

ingénieur

Management

Esprit de service

Excellence opérationnelle