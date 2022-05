Vincent ERNST

Je souhaite m'épanouir dans le développement logiciel R&D. J'ai une première expérience en radionavigation. Les projets de développements sont ma source de compétences et de motivation. J'ai le plaisir de participer aux concours de programmation codingGame( Rang 167/735 au 22 février, Rang global 282/2655 sue l’ensemble des épreuves).

Curieux, je m'intéresse aussi bien au social, à de nouvelles façons de travailler. J'aime mettre à profit mes compétences sportives bénévolement au profit de l'association pour les malvoyants AVH Toulouse à travers de grands projets sportifs, triathlons en compétition et loisir. Le club sportif AVH est né et a remporté l'Ariègeoise 2012 en Handisport, et est représenté au triathlon international de Caraman 2012.

En guide, ma capacité d'adaptation et ma qualité d'écoute sont mises à l'épreuves.



Mes compétences :

Matlab

XML

UML

MySQL

Java Swing

Java AWT

Java 2 Enterprise Edition

JUnit

Hibernate

C++