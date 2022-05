Vincent ESTRADA

Technicien EMAEQ de l'Aéronavale sur BR1150 Atlantic pendant 9 ans et demi. Reconversion dans le civil sur Airbus A320 en tant technicien avionique et câbleur sur l'avion prototype. Contrôleur qualité et technicien chez Deutsch Airbus (Hambourg) pour les avions en phase 2. Préparation du prototype de l'Airbus A321

Technicien avionique au sein de la compagnie Air France sur Airbus Boeing et Concorde.

Technicien Avionique EASA B2 dans la compagnie aérienne Suisse CROSSAIR sur SAAB 340 SAAB 2000 AVRO RJ et Embraer.

Instructeur/consultant pour la compagnie Kenya Airways a Nairobi sur le SAAB 340.

Technicien Avionique sur Guardian et CASA 235 a Tahiti pour l'armée de l'air et l'aéronavale, Ensuite a Cazaux sur CASA 235.

Travaux d'interprète pour Dassault Aviation pour les clients export. Mirage 2000 et Mirage F1.

Qualifications avions sur Airbus A320/319/321, Boeing 737-300/400/500, SAAB 340/2000

Licence EASA B2 et FAA A&P