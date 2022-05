Je suis une personne passionnée par mon métier, mon objectif qui était de travailler sur un projet innovant et passionnant est actuellement comblé. Chaque jour est l'occasion d'en apprendre plus et de l'appliquer concrètement.





Mes compétences :

JAVA

CAML

Javascript

PHP5

Ruby

C

JQuery

Python

AJAX

SQL

C++

AngularJS

LESS

KineticJS

ReactJs