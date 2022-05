Vincent EYRAUD-STREDEL

Journaliste dans l'audiovisuel (radio et télévision) depuis 1999, mais aussi plus ponctuellement en presse écrite, je suis aussi spécialisé dans la gestion éditoriale Internet et la rédaction web.

Je suis diplômé de l’École de Journalisme de Toulouse, formation initiale complétée par un Master 2 PRO Gestion éditoriale/Communication Internet obtenu à l'Université Lyon 2 dans le cadre d'une formation continue.

Curieux, réactif, envie de m'adapter aux changements de ma profession. Ouvert à toutes propositions de médias notamment traditionnels souhaitant se développer numériquement.



Mes compétences :

Gestion éditoriale

Journaliste radio

Rédaction

Web