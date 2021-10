Brigitte CHARDINY

Diplômée d'une Grande Ecole de Management et d'un Master d'Ethnologie, je suis spécialisée dans les domaines de la communication et du développement culturel :

. Communication globale, interne externe, institutionnelle

. Accompagnement du changement, relations publiques

. Définition et mise en œuvre de la stratégie par publics-cibles



mail : brigittechardiny@gmail.com



> > Conduite de projets transversaux / inter-fonctions-sites- pays

> > Développement touristique et culturel des territoires / valorisation du patrimoine

> Pilotage de projets , équipes-projets, comité éditorial



- Elaboration des outils de communication : contenus print vidéo et web

- Conception et rédaction : articles, brochures, plaquettes, guides, newsletters, discours, revues

- Événementiel et muséologie : photos, textes, interviews, vidéos, dossiers de presse



Mes compétences :

Plateformes digitales et sites internet

Production audiovisuelle, internet et éditoriale

Communication interne institutionnelle

Organisation / événements, séminaires, expositions

Conception rédaction de contenus web, photo vidéo

Accompagnement de projet, audit / plans d'actions