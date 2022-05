Vincent EZAN

A la recherche d´un poste d´ingénieur dans tout ce qui touche à la métallurgie dès septembre 2015



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



De nature flexible, je m´adapte facilement aux nouveaux défis. De plus, mes premières expériences m´ont permis de forger mon esprit d´équipe et de synthèse. En effet, mes stages furent ponctués par des réunions d´équipes plusieurs fois par semaines et des comptes rendu à délivrer environ une fois par semaine. Enfin, le fait de travailler en Allemagne me permet d´ajouter une notion multiculturelle à mon profil.





Mes compétences :

Métallurgie

Gestion de projet

Métallurgie des poudres

Polymères

Matériaux composites

Visual Basic for Applications

Catia v5

Abaqus/CAE

Forge

AMDEC/FMECA