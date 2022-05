Vincent FABREGUES

Dîplomé en 2000 après un double cursus (diplôme d'ingénieur INSA et DEA de thermique), j ai rapidement intégré le service technique de la division tour de réfrigération de la société HAMON Thermal Europe.



Apres trois années au service technique, j ai saisi l'opportunité de donner un élan à mon parcours professionnel en me chargeant d'une zone commerciale. Aujourdhui, cette zone couvre la moitié nord de la France avec plusieurs pôles industriels : le Nord, la Normandie, La Lorraine et la Champagne. En région, je gèreen toute autonomie mes visites, mes offres en contact direct avec un support basé au siège et des consultations à l'export via des EPC.



Ma formation technique me permet d'appréhender de nombreuses problématiques du client et donc d'être très réactif : thermique, acoustique, hydraulique...



Mes compétences :

Vente

Technique

Industrie

Ingénierie

Thermique

Export