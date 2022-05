Je suis vincent FAIGAUKU , j'ai 41 ans, je suis marié et père de 3 enfants.

je suis actuellement militaire en phase de reconversion.Mon parcours militaire de 22 ans est particulièrement riche et très diversifié en compétences.Mon objectif c'est intégrer la DIR EST par voie des emplois réservés ou je pourrai mettre à profit mes compétences et mon expérience.cette nouvelle aventure est source de motivation et comme toute ma carrière militaire, c'est avec une volonté de fer et un esprit de combattant que j'envisage cette nouvelle partie de vie.c'est un nouveau défi que je me lance et les perspectives de carrière qu'offre le ministère décuplent mon envie de réussir et de satisfaire.





Mes compétences :

PSC1 et SC1

PL,SPL,BUS,ADR BASE ET CLASSE 1

Macon confirme

Management d equipe sous la pression

Management d equipe logistique

Management d equipe amenagement du territoire