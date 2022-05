Vincent FARACO

Après être allé au bout de quelques continents et quelques rêves en tant que salarié j'ai choisi de reprendre le chemin de la création d'entreprises pour prendre en main mon destin sur la deuxième moitié de ma vie.

Engagé devant l'éternel et entier par nature j'ai la chance de vivre pleinement.

Le hasard d'un train qui passe à fait que je suis devenu un super héros de la cosmétique contemporaine avec quelques titres comme celui de leader de la cosmétique végétale pour les professionnels de la Beauté.

J'essaye à mon petit niveau d'apporter une contribution et une vision à mes partenaires et mes collaborateurs qui sont le fruit du moi d'aujourd'hui, la sommes d'expériences, de rencontres et assurément d'une éducation multi-culturelle autour de gens de la terre, d'une éducation faite de respectS, de valeurS avec cette part de soleil qui nous a vu naître à jamais.

J'ai de la chance, du sens, de la joie de vivre et surtout je fais la guerre en courant ce qui me permet de baiser jusqu'à l'os le dernier de mes ennemis.



Avant: Expérience professionnelle USA + Expérience acteur majeur de la Grande Distribution sur 7 années (N°2 mondial de l'agro-alimentaire) + Expérience Secteur Luxe comme directeur commercial international (horlogerie)



Maintenant: Expérience création d'entreprise sur sol français dans le secteur cosmétique avec une fenêtre sur l'international (import / export). Spécialisation dans la distribution de produits techniques innovants (cosméto-capillaire + accessoires) pour les professionnels coiffure, pharmacie, esthétique (salon indépendant ou chaîne, grossiste & distributeur spécialisé, importateur CEE ou autre). Expert de la coloration capillaire avec un axe produit naturel / respect du cheveux, du corps et de l'environnement. Développement d'un concept store santé & beauté des cheveux, du corps et de l'âme.



Après avoir co-créé un tour opérateur à l'âge de 18 ans tout en étant étudiant, j'ai co-créé le lettre d'informations B2B "Luxes" tout comme le siteArray qui était à l'époque une référence. Il y a quelques années j'ai créé la marque de cosmétiques "VEGETALEMENT Provence", la marque d'accessoires beauté de luxe "D&F Delabre & Faraco", Enfin je suis propriétaire de la marque japonaise d'instruments de coupe professionnel coiffure "KUSUNOKI" et d'un laboratoire de cosmétiques à façon "GLOBAL FACTO"... Longue vie à eux ... et à moi quand même :) car ce serait même là LE but chez moi :) Bonne route à vous !!!



Mes compétences :

Beauté

Coiffeur

Coiffure

Coloration

Cosmétique

Esthetique

horlogerie

International

Luxe

Nature

Pharmacie