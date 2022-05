Vincent FARGEAS

Etudiant en Troisième année à SupdeWeb passionné de culture digitale, de stratégie web, de jeux vidéo et de community management; en recherche de contra de professionnalisation.



Je suis actuellement à la recherche d'un contrat de professionnalisation à partir de Septembre 2014, dans le monde de la communication digitale en ayant pour ambition de me rapprocher le plus possible du community management, et du jeu vidéo.



J'ai auparavant managé et coaché plusieurs équipes compétitives au sein du monde de l'Esport, et exercé en tant que loisir le community management, je le place désormais au coeur de mon projet professionnel et de mes études.



Mes compétences :

Rédaction

Veille

Veille sectorielle

Community management

Culture web

Analyse