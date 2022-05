Spécialisé en photographie de nature et plus précisément de paysages.



Références :

> Photographe du Calendrier Canon Inc international 2009

> Co-Auteur du livre de photographie de paysages "Bouts de Planète" (préface Frédéric Lopez)

> Divers publications en France et à l'étranger (magazines / publicité / livres).



Collaborateurs : Nature & Découvertes / Alpes Magazine / Digital Photo Mag. etc