Vous êtes persuadé que votre équipe gagnerait en efficacité si chacun développait son intelligence relationnelle ? Et vous ne savez pas comment vous y prendre ?



Comme plus de 80% des cadres français, vous pensez que la majorité des problèmes dans votre entreprise sont liés aux relations et non aux expertises métiers ? Mais par où commencer ?



Vous ou un de vos collaborateurs a des difficultés à gérer sa communication avec les autres ? Et le résultat est toujours le même.



- > Ne restez pas seul, gagnez en efficacité et ne perdez plus votre temps à trouver "comment faire" par vous-même. Il existe des solutions simples à mettre en œuvre. Nous pouvons échanger dessus ensemble.



Aimé JACQUET disait « Le travail individuel permet de gagner un match mais c’est l’esprit d’équipe et l’intelligence collective qui permet de gagner la Coupe du Monde. ». Autrement dit, le leader qui privilégie l’intelligence relationnelle des membres de son équipe à leurs expertises, est un leader qui cible le sommet. Or comme le disait Dominique MULLER, "Pour qu'un château de cartes s'écroule, il suffit d'en retirer une seule."



C’est pourquoi j’axe mes interventions sur deux piliers :

1/ Le collectif et tout particulièrement l’efficience relationnelle. Augmenter l’ouverture à l’Autre et transformer les oppositions en complémentarités. Pour que chaque match joué renforce l’expérience relationnelle de l’équipe pour le match suivant.

2/ L’individu et en particulier son intégration dans l’équipe. Quel rôle a-t-il dans le bon fonctionnement du collectif ? Comment l’assumer, l’assurer voire le renforcer ? Pour que chaque carte du château ne soit plus un risque, mais une pièce maîtresse.



Prenons le temps d’échanger sur votre Coupe du Monde et sur comment vos champions vont la remporter ensemble.



Pour échanger :

06 82 16 69 02

vincent@favrie.com



Mes compétences :

IHM

Stratégie web

Conseil marketing

E-commerce

E-marketing

Seo

Web marketing

Référencement naturel

Liens sponsorisés

Sem

Coaching professionnel

Programmation neuro-linguistique

Process Communication

Coaching équipe