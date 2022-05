Vincent FEBRER

Diplômé d'une Licence Professionnelle en Procédés Industriels Pharmaceutiques et d'un Master de l'IAE de Caen formant au Management de la Supply Chain (Approvisionnement, Gestion des Flux, Production, Logistique, Distribution...), je suis actuellement à la recherche d'un emploi.



Ces dernières années, j'ai évolué au sein de différents environnements, j'y ai fortifié ma culture managériale tout en développant une vision globale et transversale de l'entreprise. Aujourd'hui je souhaite revenir dans le domaine de la production pharmaceutique afin d'y apporter les connaissances et les méthodes que j'ai acquises grâce à ces expériences.



Mes compétences :

Gestion de projet

Lean management

Supply chain management

Production industrielle

Pack office

Gestion des flux/Gestion des stocks

Logistique industrielle

LEAN

Amélioration continue

Management

Planification