Vincent FEHR

Je suis né le 1er novembre 1969.



Je vis en couple. Nous avons deux filles (5 ans et 1 an).



Après des études techniques (Thermique) et des premières expériences dans le secteur de l'énergie, j'ai évolué vers un poste managérial plus complet dans le secteur du BTP et du Service.



J'ai géré des centres de profits et manager des équipes multiculturelles et pluridisciplinaires pour atteindre des objectifs de pérennités et de développement d'activités.



- animation et prospection commercial,

- relationnel client,

- réalisation de business plan,

- comité de direction - choix stratégiques,

- management humain,

- gestion budgétaire et financière,

- respect des procédures et des politiques de l'entreprise,

- renouvellement de certifications ISO, OHSAS, CEFRI, MASE-UIC

- animation et pilotage de groupes de travail et de comités de réflexion.

- échange et relation transverse avec services supports fonctionnels et autres services techniques



De 2005 à 2007, j'ai suivi et géré l'intégration d'une PME du métier de la construction dans le groupe de BTP SPIE BATIGNOLLES. Cela a été une pleine réussite tant au niveau du social, des méthodes, du financier et de la croissance du chiffre d'affaires.



Je suis actuellement à la recherche d'un nouveau challenge où je pourrai poursuivre mon épanouissement professionnel.



Je souhaite conduire le développement d'un centre de profits en adéquation avec la stratégie d'une entreprise de BTP, de second-oeuvre, de l'énergie ou de services.



Ma mobilité est fonction de l'opportunité.



Je reste à votre entière disposition.



Mes compétences :

Prospection commerciale

Facilities management

Maintenance

Service

Industrie

Construction

Gestion de centre de profits

Management d'équipes pluridisciplinaires

animation transverse