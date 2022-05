Vincent FERNETTE

Compétences :

- Management de la qualité (ISO 9001), de la sécurité (OHSAS 18001) et de l'environnement (ISO 14001)

- Droit de l’environnement, réglementation ICPE et hygiène sécurité

- Veille juridique (réglementation et législation en vigueur)

- Prise en charge d’actions de sensibilisation et de communication interne et externe

- Formateur PRAP

- Sauveteur secouriste du Travail



