Vincent FEUGEAS

Nouvel arrivant sur la région normande suite à la mutation de mon conjoint ,je suis un professionnel de la gestion immobilière .Au cours de mes 20 années d' expérience au sein d'un cabinet d'administration de bien gérant le patrimoine d'institutionnels j'ai acquis des compétences dans la gestion et la transaction pour des locaux de toute nature en pleine propriété ou en copropriété , coté bailleur ou preneur .Mes principales compétences résident dans l'optimisation des chiffres clés (taux d'occupation , taux de recouvrement des loyers et des charges ) et la gestion des dossiers complexes.j'ai managé une équipe de 8 personnes .Je suis intervenu en tant que conseil pour le développement du réseau des délégations de la Mutuelle MAE. Jai également piloté l'interface avec le progiciel immobilier SEIITRA .



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Gestion de projet

Management opérationnel

Gestion budgétaire

Reporting

Gestion de patrimoine immobilier

commercialisation

services generaux