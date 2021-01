Vincent FIEVET

Actif au sein d'un bureau d'études mécanique depuis 15 ans, mon expérience dans le domaine de la machines spéciales me confère un vision large des solutions techniques.

Mon envie de découvrir permanente me tient au courant des dernières méthodologies et techniques de fabrication.

D'un naturel calme, j'applique a mon travail la même sérénité me permettant d'arriver à une gestion de projet sans accroc.

Ponctuel, discipliné et rigoureux sont des maîtres mot dans mon quotidien professionnel.



Mes compétences :

Autodesk inventor

Autocad 2D

Inventor

dessinateur projeteur

bureau d'études

Catia V5

Catia

Autocad

Autodesk Vault