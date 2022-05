Vincent FINAS

Jeune diplômé de l'UTC en Génie des Systèmes Mécaniques. Mes dernières expériences professionnelles m'ont formées au Lean Manufacturing et aux outils de production de qualité et à la gestion de projet. Ouvert d'esprit, je suis prêt à travailler dans différents domaines tels que les transports, l'énergie ou l'agro-pharma. Très mobile, j'ai déjà beaucoup voyagé : J'ai d'excellentes compétences de communication, orale et écrite (français et anglais) et je profite de nouvelles expériences et défis dans tous les aspects de ma vie.



Mes compétences :

Visual Basic for Applications

Value Stream Mapping

Lean management

Kaizen

5S