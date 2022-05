Vincent FLORIN

Autodidacte dans l'âme et entrepreneur indépendant depuis 1993, mes métiers successifs ont tourné autour de l'informatique : sysOp de la Cité Mac sur CalvaCom, pigiste dans la presse informatique, support technique dans un Apple Center, créateur de la revue Intégré consacrée aux logiciels ClarisWorks et AppleWorks, puis développeur de sites Web et intranets depuis 2002.



La société HeapSys, dont je suis le gérant, développe depuis 2011 une offre d'irrigation numérique "Muxity" : elle vise à apporter de l'Internet Très Haut Débit ( > 30 Mbps symétriques) et Ultra Haut Débit ( > 100 Mbps) là où il n'y en a pas : zones d'activités en territoires péri-urbains et ruraux, collectivités locales, entreprises, établissements d'enseignement. Nous travaillons actuellement sur un périmètre d'une quarantaine de kilomètres autour de Nantes Métropole.



HeapSys apporte également du THD "multiplex" dans des immeubles de bureaux : en amenant une adduction THD commune, nous la découpons ensuite en autant de flux individuels et garantis auprès des différentes entreprises occupant les étages de bureaux, à des coûts très réduits. Nos flux Internet supportent nativement la VoIP, avec une gestion fine des classes de services grâce à une QoS dynamique.



Mes compétences :

Gestion de projet

Vente

Conseil

Marketing

Business development

Informatique

PHP

Internet

Management