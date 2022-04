Emmanuel PIERSON

Après 6 années en agence et 6 ans d’entrepreneuriat dans le digital et le graphisme, je m’ouvre aujourd’hui à de nouveaux challenges dans la communication.



CONTACT MAIL : eml.pierson@gmail.com.



Mes compétences :

Référencement naturel

Stratégie de communication

Evènementiel et Partenariats

Conseil en communication

Marketing viral

Réseaux sociaux

Stratégie digitale

Communication corporate

Community management