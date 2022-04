Blanche AMALRIC

Intervient de la conception à la réalisation des projets en architecture et urbanisme opérationnel, en étroite collaboration avec les Maîtres d'ouvrages, les bureaux d'études co-traitants et autres membres d'une équipe pluridisciplinaire.

Une forte sensibilité pour les arts graphiques et en particulier le dessin lui facilite les échanges et la communication des projets auprès des différents "acteurs" de notre métier.