Après 7 années passées dans l'industrie bancaire à créer et développer des produits d'épargne , Vincent Flouret a fait le choix de passer du mobilier à l’immobilier en fondant une société qui propose à ses clients de réaliser une plus-value immobilière immédiate après achat.



En pratique, la société s’est spécialisée dans la recherche de biens sous évalués à fort potentiel. Elle propose également un service de rénovation clefs en mains.



Elle vise constamment à développer son réseau de partenaires et sa clientèle, notamment à l’étranger.



Plus d’info : http://www.home-renovation-paris.fr/



Mes compétences :

Achat

Architecte

Immobilier

Investissement

investissement immobilier

Investissement locatif

Rénovation

Suivi de chantier

Suivi de travaux