Pierre-Emmanuel LEMARCHAND

Www.equaleos.fr

pe.lemarchand@equaleos.fr



Cabinet de conseil en Qualité,Sécurité, Environnement et Energies.



Le cabinet se compose de 2 conseillers vous proposant différents services tels que :

- Aide à la mise en place des normes ISO 9001 et 14001

- Diagnostics Qualité, Sécurité, Environnement

- Evaluation des Risques Professionnels (Document Unique)

- Analyse initiale Environnementale

- Diagnostic Gestion des déchets (Registre, Filières, BSDD)

- Mise en place et rédaction de procédures QSE

- Conseiller à la Sécurité en Transport de Matières Dangereuses (ADR et IMDG)



Activité de FORMATION



- Formation du personnel

- Intervenant CESI

- Intervenant en 3èmes cycles (Audit Qualité, Gestion de Production)



Mes compétences :

Qualité

ADR

Bilan Carbone

ISO

Développement Durable

Industrie

Consultant

QSE

Management

OHSAS18001

CONSEIL

IMDG

Aerospace

Sécurité au travail