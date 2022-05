Laury DELHAYE

De mes expériences Logistiques et de gestion de sites de production et distribution, j'ai dernièrement ajouté la fonction commerciale qui me permet de détecter, d'analyser et répondre correctement au besoins de mes clients.



Mes compétences :

GPAO

Stockage

Logistique

Industrie

Responsable logistique

La maintenance

TPM

Gestion budgétaire

Management transversal

5S

Gestion de projet

Management opérationnel

Gestion du personnel

PCIE

Planification

Optimisation des process

Gestion de la production

Gestion commerciale

Organisation du travail

Amélioration continue

Microsoft Office, ERP, gpao, gestion budgetaire, t

ISO 9001 version 2008