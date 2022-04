Georges GRIGLIATTI

"VENDRE C'EST BIEN BIEN , ENCAISSER C'EST MIEUX"

"LE CHIFFRES D"AFFAIRES EST REALISE, LORSQU'IL EST ENCAISSE"

"IL VAUT MIEUX ALLER CHERCHER L'ARGENT CHEZ SES CLIENTS QUE CHEZ SON BANQUIER CAR IL EST GRATUIT"



Depuis Janvier 2011 , je suis distributeur revendeur de deux produits services en crédit Management :

- l'un le FNIP FICHIER NATIONAL DES INCIDENTS DE PAIEMENT

qui est un"puissant accélérateur de paiement" , efficace en particulier pour la récupération des créances de faibles montants ( entre 200€ et 3000€); qui permet de mettre sous surveillance les clients débiteurs qui ne paient pas leurs factures aux échéances convenues et qui permet localement ou régionalement de créer une base de données de "mauvais payeurs"

Le FNIP est un produit "unique" sur le marché, base de renseignements mise à jour permanente, surveillance des "mauvais payeurs"

Le fournisseur créancier partenaire abonné au FNIP a une longueur d'avance sur les autres fournisseurs non abonnés, les clients feront le choix de régler le fournisseur qui les a menacés d'inscription au FNIP. Succès assuré ,rentrées de trésorerie plus rapides, DSO amélioré..

Visitez le site http://fnip.agima.fr

- l'autreArray , société de renseignements

financiers qui permet d'obtenir un scoring sur un client actif ou un prospect.

Mes compétences :

Recouvrement amiable et judicaire

Sensibilisation des commerciaux au risque clients

Traitement de l'impayé

La Relance des Factures en retard de paiement:

Cash management