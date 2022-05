Vincent FOLLIC

Mon souhait à ce jour, est d’évoluer dans un environnement captivant, dans lequel je pourrais mettre à profit ma double compétence « technique/humaine » notamment sur des postes de Chargé de Recrutement / Formateur



Réactif, méthodique et très organisé, je mets tout en œuvre pour mener à bien les différentes missions qui me sont confiées.



A l’écoute des autres et participatif, j’aime évoluer dans des projets en groupe.



Je suis persuadé que c’est ensemble que nous devenons plus performants.



Mes compétences :

AMOA

Informatique

JAVA

Mainframe

Recrutement

Recrutement informatique

Ressources humaines

SSII

Finance

Assurance

Autonomie professionnelle

Esprit d'équipe

Réactivité

Information Technology