Vincent FOUCKE

Passionné invétéré, mon parcours professionnel relate non seulement toutes mes envies au fil des années mais aussi les différentes étapes que j'ai eu à franchir pour aller plus loin dans mes divers travaux plus personnels.

J'ai volontairement élargi mon champ d'étude et d'activité afin que cette polyvalence

soit bénéfique aux projets sur lequels je travaille et suis investi.



Mes compétences :

Programmation python

Autocad

Opensource

Nouvelles technologies