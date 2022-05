Vincent FOUQUET

Jeune homme de projets et pleins d'ambitions, le fil conducteur de mon parcours est guidé par les challenges individuels ou en équipe.



Je suis ambassadeur pour la Maison Chaumet au magasin historique, Place Vendôme, depuis cinq ans. Mes domaines d'expertise sont ainsi la haute joaillerie, la joaillerie et l'horlogerie.



Je suis diplômé d'Audencia Nantes 2011 (Programme Ecole Atlantique de Commerce) et de l'ISC Paris 2013 (MBA Management et Marketing du Luxe).



Mes compétences :

Relation Client

Marketing

Luxe

Joaillerie

Travail en équipe

Commerce

Management

Dynamisme

Horlogerie