Vincent FOURAGE

J’ai développé et acquis grâce à ma première partie de carrière en tant que militaire, le sens de l’effort, de la combativité, de l’autonomie et du travail bien fait.

Par ailleurs, mon expérience de manageur en grande distribution m’a permis de développer des compétences commerciales, le relationnel, l’appréhension et l’analyse des tableaux de bords, l’animation d’un univers et plus particulièrement la mise en place et le suivi d’une action commerciale. Ma persévérance et mon goût du challenge apportent un dynamise certain à chaque équipe que j'intègre.



Mes compétences :

Maîtriser les techniques de vente et de mercatique

Développer et fidéliser un portefeuille client

Établir un cahier des charges

Mettre en place et mener une action commerciale

Gérer et approvisionner un stock de matériels

Coordonner l’activité d’une équipe

Gérer un magasin de matériels sensibles (Armurerie

Analyser des tableaux de bord et des indicateurs d

Négocier et établir un devis et un contrat de vent

Lire et élaborer des schémas électriques, pneumati

Vérifier les conditions de réalisation et de livra

Maîtriser la réglementation sur la protection des