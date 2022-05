Vincent FOURNERIE

"Le meilleur moyen d'atteindre son objectif au rugby est d'aider les autres à atteindre le leur" - Jonny Wilkinson



Curieux, ouvert et dynamique, je suis en permanence à la recherche de nouveaux challenges humains et techniques !



L'échange, l'équipe, le respect et le travail sont pour moi les ingrédients de la réussite.



Mes compétences :

Coordination de projets

Budget et Controlling

Support commercial

Audit externe

Gestion d'équipe

Service client

Vente B2B

Relation fournisseurs

Achats techniques

Management opérationnel

Réduction de coût