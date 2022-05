Vincent FOURNIER

Tout chef d'entreprise se doit de faire partie d'un réseau de chefs d'entreprises.



Depuis 12 ans, j'exerce dans ce sens notamment par la création de club d'affaires en France et prochainement à l'international.

Le but de ces «Clubs d’Affaires» structurés est de dynamiser et de développer l’activité des entreprises locales, grâce à l’action et au partage d’informations commerciales qualifiées et recommandées. Le bouche à oreille !



Notre société est en pleine expansion et nous recherchons sur toute la France de futurs « Animateurs de Clubs d’Affaires » et des « Délégués Départementaux ».



Le rôle de l’animateur est d’intégrer ces entreprises (les membres) ainsi que d’organiser et animer des réunions, ce qui représente environ 3 jours d’activité par mois.



Le rôle du Délégué Départemental (une dizaine jours) est, outre le fait d’animer un Club, de coopter des animateurs afin d’ouvrir plusieurs Clubs sur son secteur, de contrôler le développement de leur Club et de veiller au bon usage de notre marque.



C'est une réelle expérience humaine, enrichissante et utile...



