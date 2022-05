Vincent FRADIN

Actuellement étudiant en information-communication à l’Université Catholique de l’Ouest d’Angers dans le Maine-et-Loire, je suis passionné depuis mon enfance de sport et d’écriture. J’envisage une carrière de journaliste sportif.

En parallèle de mes études, je travaille pour le journal Ouest-France, en tant que « correspondant sportif » dans tout le département. Ce poste m’offre une expérience unique dans le domaine qui me passionne. Recueillir les informations, relater les évènements auxquels j’assiste est vraiment un épanouissement personnel.

En 2012, j’ai eu la chance de participer au Concours National de la Résistance et de la Déportation. J’ai réalisé un magazine sur la question « Résister dans les camps nazi » j’ai également réalisé un témoignage à travers une vidéo portant sur la vie d’Henri Borlant, déporté au camp d’Auschwitz à l’âge de 15 ans. Mon film a été primé par les membres du jury. Je suis arrivé premier dans la catégorie de l’audiovisuel.





Mes compétences :

Orthographe

Rédaction

Capacités oratoires

Synthèse rédactionnelle

Sens du contact