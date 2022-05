Vincent FRADIN

Disposant de 7 ans d’expériences en industries agroalimentaires, mes différents postes occupés à la fois en R&D ainsi qu’en Gestion de Production m’ont apporté de solides acquis et une polyvalence importante dans ces deux métiers.



Passionné par l’innovation de produit et la recherche de nouveaux process, j’ai également des qualités en management d’équipe et gestion de projet.

Responsable, réactif, perfectionniste, disposant de bonnes capacités de communication, et favorisant le travail en équipe, je souhaite rapidement mettre à mon profit mon expérience en relevant de nouveaux défis.



Mes compétences :

Gestion de projet

Innovation produit

Boulangerie industrielle

Gestion de production

Plan d'expérience

TRS

Lean management

IFS / BRC

Process

Veille

Chef de projet