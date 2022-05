Bonjour ! Vincent Fraisse, 25 ans, après un diplôme d’assistant de gestion PME-PMI, j’ai récemment validé ma formation de « Responsable de gestion » au CNAM de Millau. Mes stages en entreprise m’ont permis de mettre en pratique mes compétences et ma polyvalence. Je suis aujourd'hui à la recherche d'un emploi qui me permettrait de mettre à profit les connaissances et compétences acquises au cours de mes années passées au Conservatoire National des Arts et Métiers.



Mes compétences :

Synthèse

Comptabilité

Action commerciale

Vente

Communication

Mercatique

Montage vidéo

Bureautique

Montage audio