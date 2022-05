Vincent FRAISSE

Basé à l'implantation d'Antea Group à la Réunion, j'ai la responsabilité de mener à bien les missions relatives aux sites et sols pollués, aux déchets et aux autres activités d'Antea sur la Réunion et ponctuellement l'Océan Indien.



Bénéficiant d'une totale autonomie, je gère les projets dans leur ensemble depuis l'élaboration de l'offre jusqu’au rendu des livrables aux clients, dans le respect des coûts, des délais et de la qualité.







Mes compétences :

Évaluation environnementale

Hydrogéologie

Maitrise d'oeuvre

Dépollution

Gestion des déchets

Réglementation ICPE

Environnement