Vincent FRÉDÉRICK

Je suis intéressé par toutes les entreprises qui permettent de mettre en exergue mes talents pour la relation commerciale, la vente et la commercialisation de produits de tout genre, notamment financiers.



J'aime beaucoup également tout ce qui a attrait à l'analyse financière, marché et entreprise car elle me permet dans le cas d'une entreprise de pendre toute la mesure de la gestion du risque tout en m'apportant des connaissances variées sur cette dernière.



C'est aussi pour moi un bon moyen de mettre en lumière mon aptitude de conseil pour les choix stratégiques que peuvent prendre des entreprises suite à des informations que j'auraient pu collecter.



Mobile et disponible immédiatement, je souhaiterais vous convaincre de ma motivation et de mon professionnalisme au cours d’un entretien.







Mes compétences :

Chercher et recueillir l'information

Analyser l'information financière

Conseil aux entreprises

Valorisation d'entreprises

Analyse stratégique

Commercial

Rédaction de synthèses

Analyste financier

Analyser l'information économique

Conseiller clientèle particulier et entrepris

Microsoft office