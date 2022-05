Vincent FREMAUX

Après un master en informatique Interaction Homme-Machine, j'ai démarré ma carrière chez un éditeur de logiciel français en tant qu'architecte technique durant 4 ans.



J'ai ensuite poursuivi ma carrière au sein de Sopra Steria en tant qu'architecte technique, teamleader puis chef de projet durant 5 ans d'une TMA de 40 personnes pour un grand compte d'EDF.



J'ai intégré le cabinet conseil de Sopra Steria en 2015 pour démarrer une première mission chez i-BP sur le domaine de l'API Management en tant qu'architecte SOA - chef de projet. Je suis ensuite intervenu chez ISOCEL, en tant que directeur de projet technique / architecte d'entreprise sur le programme de refonte du SI des centrales Leclerc.



Actuellement en poste chez LACROIX Electronics, je définis​ et met en place l'architecture IT et pilote le centre de compétences intégration qui realise les développements spécifiques nécessaires a la transformation de l'entreprise vers la smart industrie.



Mes compétences :

Conseil

Gestion de projet

Java

Direction de projet

Recrutement informatique

Communication externe

Management

Energie

API management

COBIT

Togaf

Smart industrie