Vincent FREMONT

Originaire de Normandie, j’ai effectué mes études au sein de l’UFR STAPS de Caen.



Parallèlement à mes études, j'ai occupé un poste de magasinier détails, en CDI temps partiel (22h/sem) pendant plus de 5 ans à l'entrepôt logistique (CAR) Décathlon de Caen (14, Basse Normandie).



Après l’obtention de mon Master Management du sport (2014), j'ai pu rejoindre les équipes de l'entrepôt de Nantes en tant que Responsable Département Logistique. Je suis actuellement le leader d'une équipe d'une dizaine de préparateurs de commande.



Sportif, organisé et dynamique, ce poste me permet de m’épanouir dans un management d’équipe basé sur l’autonomie du collaborateur et de sa montée en compétences (entreprise libérée).





Mes compétences :

Management d'équipe

AS 400

Gestion de projet

Leadership

Gestion d'équipe

Recrutement

Service client

Logistique