Vincent FRIGANT

Je suis spécialisé en économie industrielle. Mes recherches portent sur l'analyse des relations interfirmes à travers trois thématiques principales:

- l'analyse de l'impact organisationnel de la modularité

- la géographie des chaînes d'approvisionnement et la question liée des délocalisations des équipementiers et fournisseurs

- les possibilités de développement de pratiques socialement responsables dans les chaînes d'approvisionnement.



Membre du GERPISA-Réseau international (http://leblog.gerpisa.org/ ), mon secteur empirique privilégié est l'industrie automobile. J'ai également travaillé sur l'industrie aéronautique/spatiale.

Pour en savoir plus... allez sur ma page webb au GREThA UMR CNRS 5113

http://gretha.u-bordeaux4.fr/frigant-vincent-presentation



Mes compétences :

Automobile

Economie

Économie Industrielle

géographie

Responsabilité sociale des entreprises

RSE

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises