Vincent FUTELIN

Bonjour,



Je viens de quitter mon emploi chez GPS Route - Newco France pour des raisons professionnelles et personnelles.



Je souhaite retrouver un emploi dans le commerce au plus vite et si possible sur le secteur de Dijon, Montpellier ou Perpignan dans un périmètre départemental voir régional.



L'idéal serait de rester dans le monde de l'automobile, un secteur qui m'intéresse particulièrement, mais néanmoins je reste ouvert à toutes propositions pouvant correspondre à mon profil.



Dynamique et motivé, je sais mettre mes compétences et mon engagement au service de ma société.



Je suis disponible alors n'hésitez pas à me contacter pour échanger davantage merci.



Vincent



Mes compétences :

Bureautique

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Gestion de la relation client

Après-vente

Merchandising