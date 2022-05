Vincent GABELIN

Je travaille depuis 1997 dans le milieu informatique où j'ai pu acquérir de multiples compétences techniques et métiers.



J'exerce désormais principalement comme responsable de projets côté maîtrise d'oeuvre ou de production sur des environnements techniques divers (Réseau, Sécurité, AIX, SOLARIS, LINUX, WINDOWS 2008 R2, VMWare ou Citrix) d'une part, et applicatifs (Progiciel SAP par exemple) pour le compte de clients de grands comptes d'autre part.



L'encadrement et le management de personnes font également partie de mes compétences.



Je reste en veille active pour les employeurs qui recherchent des profils comme le mien.





Voici mes compétences métiers et techniques les plus significatives :



Compétences "METIER"

• Infrastructure / architecture

• Télécoms et réseaux

• Sécurité infrormatique, veille opérationnelle

• Production / exploitation

• Management et conduite de projets

• Audit et consulting



Compétences « TECHNIQUES et APPLICATIVES » majeures



• Systèmes d’exploitation (Windows, AIX, SOLARIS, LINUX)

• Virtualisation (ESX, Citrix, Microsoft)

• Bases de données (SQL/Oracle, Access, MySql)

• Périmètre applicatif SAP



« CERTIFICATIONS »



Certification Microsoft (MCSE NT4.0)

Certification AIX

Certification ITIL Foundation, ITIL V3

Certification Agile PMS1



