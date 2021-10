Karine BORDEAU

Seconder efficacement le dirigeant en assumant pour lui la gestion administrative et logistique de son activité et lui permettre ainsi de se concentrer sur sa stratégie de développement : tel est le rôle de son assistante.



C’est aussi celui que j’ai joué pendant plusieurs années dans de grands groupes, au mode de fonctionnement semblable à celui d’une PME.



Bien au-delà d’assister les dirigeants, je gérais des budgets, des ressources à la fois matérielles et humaines, sans oublier la négociation de certains contrats. Ce ne sont là que quelques aspects de ma polyvalence, acquise aussi bien par ma curiosité d’esprit que par mon habileté à relever avec succès de nouveaux défis.



Autonome et à l’écoute, je sais prendre les décisions et initiatives qui s’imposent pour superviser, organiser et coordonner les différents services et opérations. En outre, j’aime analyser pour anticiper les évolutions et définir les actions à mener.



Etre au cœur même de l’activité de l’entreprise, soutenir ses équipes et contribuer à l’élaboration et la mise en place des moyens nécessaires à l’atteinte de ses objectifs, voilà ce qui me stimule. Le faire dans une structure à taille humaine dont je partagerai les valeurs, tel est mon objectif aujourd’hui.



Mes compétences :

Gestion de projet

Ressources humaines

Services généraux

Adaptabilité

Gestion budgétaire

Polyvalence

Organisation d'évènements

Gestion des priorités

Communication

Rigueur

Autonomie

Juridique

Marketing

Qualités relationnelles

Esprit d'équipe