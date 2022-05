Tony DUTERTRE

J'ai toujours souhaité travailler dans une entreprise chez qui j'avais envie de m'investir. Mors Smitt France m'a offert cette possibilité dans une fonction qualité et désormais service client qui me permet de découvrir et d'enrichir mes connaissances et compétences.



Mon quotidien est désormais lié aux différents domaines de la qualité : l'amélioration via la gestion des plaintes client, les audits internes/externes, les relations clients, la maintenance des équipements de controle et test, la certification IRIS en France, ainsi que l'encadrement.



Mes compétences :

Audit

Iris ferroviaire

Iso 9001

ISO 14001

Environnement

IRIS

Qualité

Automobile

Ferroviaire

BTS