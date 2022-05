Yolande DE BUEIL

Responsable de centres de marques de spiritueux Premium : Noilly Prat (Vermouth, Marseillan - 34), Bénédictine (Liqueur, Fécamp - 76), coordination cognac Otard (Château de Cognac, 16).

Sites ouverts au public : environ 80.000 visiteurs/an chez Noilly Prat et 120.000 au Palais Bénédictine.

Finance: responsable des comptes d'exploitation.

Ressources humaines :13 personnes délocalisées, dont 4 en direct.

Communication, développement, relations presse et publiques, organisation d'expositions d'art contemporain, gestion d'un musée, maintenance, sécurité, accessibilité, gestion des boutiques et des bars de dégustations...