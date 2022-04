Laurence DERACHE (LEPLAT)

A vos CV (janvier 2019), je recrute, homme ou femme indifféremment :



- Réceptionniste polyvalent, hôtel, Douai

- Adjoint de direction polyvalent, hôtel, Douai

- Personnel d'hôtellerie restauration pour cvthèque : Direction, adjoint de direction, maître d'hôtel, réceptionniste, personnel d'entretien, Hauts-de-France

- Conducteur de travaux basé à Lille, chauffage sanitaire B to B, Lens-Béthune

- Technicien Bureau d'études, chauffage sanitaire B to B, Lens-Béthune

- Gestionnaire appels d'offres, chauffage sanitaire B to B, Lens-Béthune

- Technicien de maintenance, réparation, plombier, Lens-Béthune

- Chauffagiste sanitaire, installation tertiaire, Lens-Béthune

- Frigoriste / Climaticien - techniciens froid industriel

- Chef d'atelier et opérateurs CN pour un agenceur scénographique et événementiel, Marquette-lez-Lille

- Chef d'atelier menuiserie / métallerie pour une PME en fort développement, Lomme



Je suis Directrice-Consultante RH indépendante.

- Études de solutions RH pour les entreprises en mouvement : Recrutement, GPEC / Gestion Prévisionnelle des Emplois par les Compétences, tests, diagnostic RH, mise en place du contrat de génération, formation

- Accompagnement des équipes dirigeantes : transmission, gestion de carrière, coaching, organisation - Partenaire de la CCI pour l'accompagnement des cadres et chefs de service dispositif DINAMIC Objectif PME-PMI

- Partenaire des OPCA en Diagnostic RH et GPEC

- Accompagnement des salariés : bilan de compétences, outplacement, reclassement, orientation

- Accompagnement des juniors et étudiants (Bilan Junior) : choix de filière, réorientation d'études, préparation aux premiers entretiens, conseils pour l'organisation, création du CV, Techniques de Recherche d'Emploi

- Information sur les métiers, la VAE, le contrat ARDAN, le CPF...



COMPETENCES en CONSEIL RH



@ Directrice d'Agence de Conseils en Ressources Humaines

@ Expert-projet auprès de la CCI Nord-Pas de Calais pour le dispositif de recrutement ARDAN (www.ardan.fr) destiné aux TPE, PME-PMI et aux demandeurs d'emploi / repreneurs d'entreprises

@ Intervenante GPEC auprès des PME secteur Hôtellerie-Restauration-Loisirs (CCI et FAFIH)

@ Intervenante GPEC auprès des PME des services et de l'ingénierie (FAFIEC)

@ Accompagnatrice de Parcours dans le dispositif DINAMIC objectif PME ( CCI)



@ Consultant en Ressources Humaines

& Responsable du Pôle Orientation Professionnelle

- conseil et accompagnement individuel des salariés

- accompagnement des demandeurs d'emploi Pôle Emploi

- accompagnement des D.E. longue durée en Médiation

emploi PLIE

@ Conseiller Prud'hommes Employeur - Conseil des

Prud'hommes de Lille (depuis 2003)

@ Formatrice en droit du travail ~ paie ~ organisation

RH ~ informatique

@ Jury d'examens titres professionnels AD bilingue - ARH - CIP

COMPETENCES en GESTION RH



@ Direction RH et PAIE de 3 entités d'un groupe

informatique

@ Responsable des Ressources Humaines d'un grand groupe

informatique



Mes compétences :

Ressources humaines

Prud'hommes

Accompagnement du changement

Nouvelles technologies

Recrutement

GPEC

Logistique

Informatique

Accompagnement

SIRH

Psychologue du travail

Reclassement

BtoB