Bonjour,

Spécialisée dans la supply chain, pilotage directionnel, consulting.

En somme, mon corps de métier d’expertise et d’appétence : la supply chain/gestion de projets/consulting. Ce qui emporte une implication forte dans l’ADV France & Export, le commerce, les achats, la production, la qualité, la gestion des flux entrants et sortants, la logistique et le transport mais essentiellement la productivité, la satisfaction des clients.

Expérience de plus de 20 ans dans le commerce international d’où l’obtention de marchés conséquents à l’import comme à l’export. Anglais courant.

Compétences professionnelles : la mise en place des indicateurs de performance (ruptures, retards, charge, productivité usine et dépôt, niveaux de stock, taux de service…), la coordination, l’organisation, la supervision, le management des différents services pour optimiser le fonctionnement de l’activité dans sa globalité et augmenter la satisfaction des clients.

Multidisciplinaire, manager dynamique, méthodique, efficace et autonome, je suis considérée comme une femme de dialogue et de terrain.

N'hésitez pas à me contacter pour toutes opportunités.

Je reste à votre disposition.

Meilleures salutations,

Sandrine WELC



Mes compétences :

Lean management

Administration des ventes

Lean IT

Gestion de projet

Commerce international

Logistique

Supply Chain

Import-Export

ERP Golan - Master Data

Vente

Négociation

Fixed Assets

Back Office

Front Office

Distribution Network

Invoicing

Project Management

ERP

Baan 6 (cousin à SAP)

Anglais courant

Baan

Baan 4