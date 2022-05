Mon nom est Vincent Gaillard , Anim'Acteur, Comédien et Formateur, je navigue dans le monde du spectacle et de l’évènementiel depuis plus de 20 ans, ce métier qui est né de ma passion m’amène aujourd’hui à partager mon savoir faire en mettant en place des formations originales et concrètes issues de mon expérience sur le terrain .



Dans la relation à l’autre, que ce soit en situation commerciale ou personnelle, il y a deux paramètres à prendre en considération : la façon dont vous vous animez et celle dont vous communiquez.



S’adapter, faire vibrer, convaincre en toutes circonstances ; affirmer une vraie présence, être à l’aise et mettre à l’aise : tels sont les défis auxquels je suis régulièrement confronté et que je vous invite à relever à travers une formation ludique et originale.



En mettant à votre portée les techniques avancées des professionnels de la scène, je vous propose de développer et consolider vos compétences relationnelles et d'impacter votre public !



Car si, comme l’écrit Shakespeare, « la vie est une scène de théâtre », l’entreprise et le commerce aussi !



Retrouvez nos Formations et Conférences avec comme thématique :

Comment Impacter Votre Public ! avec les techniques de l'Anim'Acteur au service des professionnels !



à Bientôt



Vincent Gaillard

Mes compétences :

Production artistique

Communication

Formation

Graphic Design