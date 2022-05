Taxi Ace LE LAY DANY

Www.taxiconcarneau.com

ace.taxi.helene@wanadoo.fr

véhicule Mercedes Viano long 2,2 CDI( AMBIENTE )+ remorque

taxi toutes distances 24/24 véhicule 8 places

France/Europe

Que ce soit pour un déplacement professionnel,privé ou un

transport médical en taxi sur Concarneau et sa région voir

National,Je vous accueille à bord de mon véhicule où le confort

vous permettra de profiter pleinement de votre voyage.

* pour vos déplacements professionnels

Je viens vous chercher à votre domicile,à votre bureau,dans une

gare SNCF ou bien encore à l'aéroport de Quimper,Brest,Nantes,

Paris CDG . selon vos besoins,je vous attendrai sur place ou

reviendrai ultérieurement.

* Pour vos déplacements privés,je vous propose plusieurs

possibilités : la course de taxi traditionnelle,des circuits

découvertes de la région sur demie journée ou une journée.

pour toute autre demande spécifique ,n'hésitez pas à me

contacter et ensemble nous étudierons au mieux votre projet..

Je vous remercie d'avance et vous dit à très bientôt.



Mes compétences :

ACE

Pêche