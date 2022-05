Vincent GAILLARDON

COMPETENCES PROFESSIONNELLES



Pilote d'affaires, Automaticien, Auditeur sécurité industrielle.



Conception et réalisation de projets industriels



• Participation à la définition technique des avants projets

• Chiffrages

• Analyses fonctionnelles

• Réalisations et contrôles des études électriques

• Élaboration des programmes

• Suivi et contrôle des réalisations des matériels électriques

• Fiabilisation



Mes compétences :

CX programmer , etc .

STEP 7

PL7 / UNITY pro

Proface et dérivé

SEE Electrical expert

Électrotechnicien

Chargé d'affaires

Automaticien

Sécurité industrielle (ISO 13849)

Projeteur en électricité en bureau d'études